Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Зюзин встретился со своим фанатом из Кумертау и подарил атрибутику «Салавата»

Андрей Зюзин встретился со своим фанатом из Кумертау и подарил атрибутику «Салавата»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин встретился со своим фанатом из города Кумертау и подарил атрибутику «Салавата Юлаева».

«Ко мне обратились ребята из г. Кумертау с просьбой передать автограф для моего фаната Виктора, который очень любит хоккей. Меня вдохновила история Виктора Варламова — человека с неограниченными возможностями, который, несмотря на жизненные трудности, вносит свой вклад в поддержку наших защитников Родины. Виктор плетёт маскировочные сети для воинов, которые защищают нашу страну.

Я решил, что поеду и лично с ним встречусь, пожму руку и оставлю свой автограф на майке «Салавата Юлаева». Он всей душой болеет за наш клуб. Его история показывает, что даже в самых непростых условиях можно найти способ внести свой вклад и сделать мир вокруг себя чуть лучше. Пусть его пример вдохновляет и мотивирует других людей на добрые дела!» — написал Зюзин.

Материалы по теме
«Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей». Ротенберг — о сборной в регионах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android