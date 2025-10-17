Андрей Зюзин встретился со своим фанатом из Кумертау и подарил атрибутику «Салавата»

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин встретился со своим фанатом из города Кумертау и подарил атрибутику «Салавата Юлаева».

«Ко мне обратились ребята из г. Кумертау с просьбой передать автограф для моего фаната Виктора, который очень любит хоккей. Меня вдохновила история Виктора Варламова — человека с неограниченными возможностями, который, несмотря на жизненные трудности, вносит свой вклад в поддержку наших защитников Родины. Виктор плетёт маскировочные сети для воинов, которые защищают нашу страну.

Я решил, что поеду и лично с ним встречусь, пожму руку и оставлю свой автограф на майке «Салавата Юлаева». Он всей душой болеет за наш клуб. Его история показывает, что даже в самых непростых условиях можно найти способ внести свой вклад и сделать мир вокруг себя чуть лучше. Пусть его пример вдохновляет и мотивирует других людей на добрые дела!» — написал Зюзин.