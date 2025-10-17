Скидки
Форвард СКА Хайруллин высказался о попадании в расширенный состав сборной «Россия 25»

Форвард СКА Хайруллин высказался о попадании в расширенный состав сборной «Россия 25»
Комментарии

Нападающий СКА Марат Хайруллин отреагировал на попадание в расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала — 2025.

«Играть за сборную – всегда большая гордость и честь. Приятно оказаться в расширенном списке национальной команды!» — написал Хайруллин в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне форвард принял участие в 15 матчах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и 11 результативными передачами.

Напомним, Кубок Первого канала — 2025 пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В турнире примут участие три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Ранее пресс-служба Федерации хоккея России представила расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала.

