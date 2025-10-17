Скидки
«Лада» объявила об обмене нападающего Олега Сенькина в «Челны» из ВХЛ

Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» официально объявил об обмене нападающего Олега Сенькина в «Челны» из ВХЛ на денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард выступал за команду ЦСК ВВС, где провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Начал заниматься хоккеем в «Ладе». Позже переехал в Москву и стал заниматься в школе «Янтарь». Потом был в клубах ЦСКА (2015—2019), «Русь» (2019—2021), «Крылья Советов». Выступал в МХЛ за «Крылья Советов» и «Чайку». В 2024 году вернулся в Тольятти и стал играть за «Ладью». Дебютировал в КХЛ 5 декабря 2024 года в домашнем матче «Лады» с «Металлургом» (0:4), проведя единственный матч в лиге в сезоне.

