Яковлев выложил фото с Паниным после матча «Металлурга» с «Салаватом» с забавной подписью
Поделиться
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев после матча с «Салаватом Юлаевым» (6:4) опубликовал фото с капитаном уфимского клуба Григорием Паниным и оставил забавную подпись.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кузнецов) – 22:41 (5x5) 0:2 Кузнецов – 24:59 (5x5) 1:2 Козлов (Кузнецов, Смолин) – 27:40 (5x5) 2:2 Орехов (Исхаков, Барак) – 32:11 (5x5) 3:2 Яковлев (Орехов, Силантьев) – 39:56 (5x5) 4:2 Коробкин (Коротков, Хабаров) – 52:23 (5x5) 5:2 Силантьев (Маклюков, Минулин) – 53:12 (5x5) 5:3 Ефремов (Жаровский) – 54:54 (5x5) 6:3 Исхаков (Толчинский) – 56:34 (5x5) 6:4 Жаровский (Горшков) – 57:43 (5x5)
Фото: t.me/razdevalka
«Всем привет! Отгадайте по фото, кто выиграл, а кто проиграл», — написал Яковлев в телеграм-чате «Раздевалка».
На данный момент магнитогорский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками после 16 матчей. Команда из Уфы после 14 игр находится на 11-й строчке с восемью очками.
В следующей игре «Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 19 октября. «Салават Юлаев» 18 октября сыграет в гостях с челябинским «Трактором».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2025
-
17:34
-
17:12
-
17:05
-
16:52
-
16:32
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:17
-
14:59
-
14:43
-
14:26
-
14:11
-
13:50
-
13:35
-
13:14
-
12:49Защитник Кэмерон Ли пополнил состав «Сочи» Официально
-
12:45
-
12:23
-
12:02
-
11:46
-
11:30
-
11:28
-
11:12
-
10:51
-
10:35
-
10:20
-
10:06
-
09:50
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:14