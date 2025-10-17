Скидки
Яковлев выложил фото с Паниным после матча «Металлурга» с «Салаватом» с забавной подписью

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев после матча с «Салаватом Юлаевым» (6:4) опубликовал фото с капитаном уфимского клуба Григорием Паниным и оставил забавную подпись.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кузнецов) – 22:41 (5x5)     0:2 Кузнецов – 24:59 (5x5)     1:2 Козлов (Кузнецов, Смолин) – 27:40 (5x5)     2:2 Орехов (Исхаков, Барак) – 32:11 (5x5)     3:2 Яковлев (Орехов, Силантьев) – 39:56 (5x5)     4:2 Коробкин (Коротков, Хабаров) – 52:23 (5x5)     5:2 Силантьев (Маклюков, Минулин) – 53:12 (5x5)     5:3 Ефремов (Жаровский) – 54:54 (5x5)     6:3 Исхаков (Толчинский) – 56:34 (5x5)     6:4 Жаровский (Горшков) – 57:43 (5x5)    

Фото: t.me/razdevalka

«Всем привет! Отгадайте по фото, кто выиграл, а кто проиграл», — написал Яковлев в телеграм-чате «Раздевалка».

На данный момент магнитогорский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками после 16 матчей. Команда из Уфы после 14 игр находится на 11-й строчке с восемью очками.

В следующей игре «Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 19 октября. «Салават Юлаев» 18 октября сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

