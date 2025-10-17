Яковлев выложил фото с Паниным после матча «Металлурга» с «Салаватом» с забавной подписью

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев после матча с «Салаватом Юлаевым» (6:4) опубликовал фото с капитаном уфимского клуба Григорием Паниным и оставил забавную подпись.

Фото: t.me/razdevalka

«Всем привет! Отгадайте по фото, кто выиграл, а кто проиграл», — написал Яковлев в телеграм-чате «Раздевалка».

На данный момент магнитогорский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками после 16 матчей. Команда из Уфы после 14 игр находится на 11-й строчке с восемью очками.

В следующей игре «Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 19 октября. «Салават Юлаев» 18 октября сыграет в гостях с челябинским «Трактором».