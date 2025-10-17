Защитник «Спартака» Кристиан Ярош сравнил уровень безопасности в России и США

Словацкий защитник московского «Спартака» Кристиан Ярош заявил, что в России гораздо безопаснее, чем в США. В НХЛ игрок выступал за «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

– Насколько в Коламбусе безопасно на фоне Нью-Джерси, где, как вы рассказывали Арсению Грицюку, возле арены лучше не гулять?

– Сказал бы, что достаточно безопасно. А вот в Нью-Джерси, особенно в Ньюарке, обстановка совершенно иная. Но в других местах вполне спокойно. Вообще для меня просто невозможно сравнивать уровень безопасности в США и России. Здесь, в Москве, чувствую себя намного более комфортно. Возможно, это потому что я родом из Словакии, для меня русский менталитет гораздо ближе и понятнее, чем американский.

– Многие другие легионеры, когда речь заходит о сравнении жизни в России и США, говорят примерно то же самое, что и вы: в России уровень безопасности намного выше, чем в Америке.

– Расскажу на этот счёт следующую историю. Однажды во времена своих выступлений за «Сан-Хосе» гулял по главной улице города. Иду себе спокойно, и вдруг мне навстречу выходит человек с кухонным ножом в руке! Что делать в такой ситуации? Естественно, я обошёл его по кругу.

В Москве же я понимаю, что даже если буду идти по городу в три часа утра, со мной ничего не случится. А в Америке мне бы пришлось всё время оглядываться через плечо. В этом и разница. Мои жена и маленький ребенок в России чувствуют себя гораздо безопаснее, – приводит слова Яроша «РБ Спорт».