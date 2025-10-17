Скидки
«Нам не хватает хладнокровия в концовках». Жамнов — о победе «Спартака» над «Адмиралом»

«Нам не хватает хладнокровия в концовках». Жамнов — о победе «Спартака» над «Адмиралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Миронов) – 09:40 (5x5)     1:1 Коледов (Дарьин, Олсон) – 19:01 (5x5)     2:1 Шэн (Гутик, Ручкин) – 44:43 (5x5)     2:2 Кин (Тодд, Ружичка) – 45:27 (5x4)     2:3 Усманов (Вишневский, Беляев) – 47:00 (5x5)     3:3 Гутик (Старков) – 51:39 (5x5)     3:4 Тодд – 65:00    

«Интересная игра для болельщиков. Понимали, что здесь будет тяжело играть, готовились к этому. Радует, что старались играть правильно все три периода. В целом ребята – молодцы. Почти 20 минут в зоне атаки и всего три шайбы в основное время? Если говорить в целом по игре, то нам, наверное, не хватает хладнокровия в концовках, потому что моментов много создаём, и это не только первая игра такая, в прошлом матче с «Амуром» в Хабаровске было то же самое.

В таких матчах многое решает гол в большинстве. Хотелось видеть лучшую реализацию, особенно в концовке, даже в дополнительное время, когда играли «четыре на три». Надо больше действовать с агрессией, а не перемещать шайбу по периметру. Работаем – что‑то получается, что-то нет. У ребят присутствует какая-то нервозность именно в завершении, чего-то нам не хватает. Радует, что есть моменты – в ином случае я бы задумался, а так, игроки стараются. Все мы люди, поэтому будем идти шаг за шагом», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

Видео
«Спартак» одолел в гостях «Адмирал» по буллитам в ярком матче
