«Нам не хватает хладнокровия в концовках». Жамнов — о победе «Спартака» над «Адмиралом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Интересная игра для болельщиков. Понимали, что здесь будет тяжело играть, готовились к этому. Радует, что старались играть правильно все три периода. В целом ребята – молодцы. Почти 20 минут в зоне атаки и всего три шайбы в основное время? Если говорить в целом по игре, то нам, наверное, не хватает хладнокровия в концовках, потому что моментов много создаём, и это не только первая игра такая, в прошлом матче с «Амуром» в Хабаровске было то же самое.

В таких матчах многое решает гол в большинстве. Хотелось видеть лучшую реализацию, особенно в концовке, даже в дополнительное время, когда играли «четыре на три». Надо больше действовать с агрессией, а не перемещать шайбу по периметру. Работаем – что‑то получается, что-то нет. У ребят присутствует какая-то нервозность именно в завершении, чего-то нам не хватает. Радует, что есть моменты – в ином случае я бы задумался, а так, игроки стараются. Все мы люди, поэтому будем идти шаг за шагом», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.