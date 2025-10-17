Скидки
Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Спартака»

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Спартака» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Миронов) – 09:40 (5x5)     1:1 Коледов (Дарьин, Олсон) – 19:01 (5x5)     2:1 Шэн (Гутик, Ручкин) – 44:43 (5x5)     2:2 Кин (Тодд, Ружичка) – 45:27 (5x4)     2:3 Усманов (Вишневский, Беляев) – 47:00 (5x5)     3:3 Гутик (Старков) – 51:39 (5x5)     3:4 Тодд – 65:00    

«Ребята молодцы, сражались, хорошие голы забили. Однако тяжело, когда очень много меньшинства. Трудно так играть с такими соперниками. По содержанию сама игра понравилась. Похвально, что ребята сражаются, у нас хорошая рабочая атмосфера на лавке и в раздевалке. Команда бьётся с сердцем, это видно. Характер у ребят есть, этого не убавить. Перехваливать их не буду, но что есть, то есть», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Северсталью» 21 октября.

«Спартак» одолел в гостях «Адмирал» по буллитам в ярком матче
