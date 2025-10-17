Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Спартака» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Ребята молодцы, сражались, хорошие голы забили. Однако тяжело, когда очень много меньшинства. Трудно так играть с такими соперниками. По содержанию сама игра понравилась. Похвально, что ребята сражаются, у нас хорошая рабочая атмосфера на лавке и в раздевалке. Команда бьётся с сердцем, это видно. Характер у ребят есть, этого не убавить. Перехваливать их не буду, но что есть, то есть», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Северсталью» 21 октября.