Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов объяснил, почему Капризов удачно начал новый сезон НХЛ

Фетисов объяснил, почему Капризов удачно начал новый сезон НХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал удачный старт сезона в НХЛ российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард набрал 9 (4+5) очков за четыре матча в регулярном чемпионате при полезности «-3».

«Хорошее начало сезона у Кирилла. Не просто так он является одним из самых сильных игроков в НХЛ. Капризов готовился к сезону в Москве, участвовал в различных благотворительных акциях, был дома. Конечно, ему это помогло. Человек питается энергией своих корней», – приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее 28-летний нападающий подписал новый восьмилетний контракт с клубом с общей суммой в $ 136 млн.

Материалы по теме
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android