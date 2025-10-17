Скидки
Хоккей

Алексей Тертышный вошёл в тренерский штаб СКА-ВМФ

СКА-ВМФ в телеграм-канале объявил, что штаб команды пополнил тренер по работе с нападающими Алексей Тертышный. Напомним, 11 октября клуб возглавил Евгений Кетов, который ранее работал с Игорем Ларионовым в СКА.

В качестве игрока Тертышный выступал за команды: «УралАЗ», «Надежда», «Трактор», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», ЦСКА, «Сибирь», ХК МВД. Тренерскую карьеру начал в 2013 году. Работал ассистентом в «Челмете», «Куньлунь Ред Стар», «Тракторе», «Витязе» и «Ак Барсе». Также был главным тренером «Челмета», «Мамонтов Югры» и «Трактора».

Во время работы Тертышного «Ак Барс» установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон в КХЛ.

