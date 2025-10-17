Скидки
Форвард «Адмирала» Гутик: если бы мы в овертайме дожали «Спартак», было бы здорово

Форвард «Адмирала» Гутик: если бы мы в овертайме дожали «Спартак», было бы здорово
Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Миронов) – 09:40 (5x5)     1:1 Коледов (Дарьин, Олсон) – 19:01 (5x5)     2:1 Шэн (Гутик, Ручкин) – 44:43 (5x5)     2:2 Кин (Тодд, Ружичка) – 45:27 (5x4)     2:3 Усманов (Вишневский, Беляев) – 47:00 (5x5)     3:3 Гутик (Старков) – 51:39 (5x5)     3:4 Тодд – 65:00    

— Были моменты у нас хорошие: в овертайме, в большинстве играли. Но где-то вратарь у соперника хорошо сыграл, где-то мы недостаточно ответственно подошли к моменту. «Спартак» — хорошая команда. Но мы на каждого соперника настраиваемся одинаково, стремимся играть на победу. Отталкиваемся от собственной игры. Тяжело ли было настраиваться после победы со счётом 6:1? Да, предыдущий матч был хорошим, но мы стараемся забывать о таком. В регулярном чемпионате много матчей. Если каждый держать в голове, будет тяжело.

— У вас шестая шайба в ворота «Спартака». Вы лидер по этому показателю у «Адмирала». Это для вас какой-то особый соперник?
— Нет, особого настроя нет. На каждую игру выхожу одинаково. Просто так получается, что именно «Спартаку» удаётся забивать.

— Ваше звено — одно из самых результативных в команде. Как удаётся добиться такого взаимопонимания?
— Мы давно уже играем. С Пашей Шэном, наверное, уже четыре года вместе. Нас редко меняют. Поэтому чувствуем друг друга. Пожалуй, в этом наш секрет — мы давно играем в связке. Конкретно в этом матче наша тройка в первом и втором периоде неважно играла. Потом раскатились, забросили шайбу, нашли свою игру. Если бы в овертайме ещё это сделали, дожали и победили, было бы совсем здорово.

— В третьем периоде «Адмирал» вышел вперёд, но пропустил за полторы минуты две шайбы. Что случилось в этот момент?
— Сложно сказать, что случилось. Где-то соперник хорошо сыграл, а мы допустили ряд ошибок. Будем собираться, разбирать эти ошибки.

— В конце игры «Адмирал» как будто переключился и придавил соперника. Были особые установки на финальный отрезок?
— В конце, когда оставались какие-то секунды до завершения, уже важнее было не пропустить и сыграть построже, чтобы подготовиться к овертайму, — приводит слова Гутика «Сетевое издание СП».

