Игорь Никитин проводит 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ
Игорь Никитин, возглавляющий ЦСКА, проводит 700-й матч в качестве главного тренера в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. В эти минуты армейцы играют с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Таким образом Никитин стал пятым тренером-лидером по количеству матчей в лиге. На первом месте идёт главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов, на счету которого 976 игр. Вторую строчку занимает Владимир Крикунов, возглавляющий «Сочи», с 735 матчами. Замыкает тройку Олег Знарок (709 игр). На четвёртом месте Зинэтула Билялетдинов (703).
