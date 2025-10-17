Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» подписал полноценный контракт с нападающим Кириллом Панюковым

«Барыс» подписал полноценный контракт с нападающим Кириллом Панюковым
Комментарии

«Барыс» официально объявил о заключении полноценного контракта с нападающим Кириллом Панюковым, одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

28-летний форвард является воспитанником «Барыса». Также за свою карьеру Панюков выступал за «Ак Барс», «Амур» и «Авангард». В общей сложности нападающий сыграл в КХЛ 357 матчей, в которых набрал 84 очка — 49 голов и 35 результативных передач.

В текущем сезоне Кирилл провёл в КХЛ три матча, где отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+3».

На данный момент «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков.

Материалы по теме
Кравец: ситуация обстоит так, что «Барыс» отказывается от Николишина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android