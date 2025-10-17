Игорь Ларионов-младший рассказал, какие ценности принёс из «Торпедо» в СКА его отец

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший высказался о работе под руководством своего отца, Игоря Ларионова, и рассказал, какие ценности тот принёс из «Торпедо» в СКА. Ранее Ларионовы вместе работали в нижегородском клубе.

– Конкретно тебе легко было войти в новый коллектив, учитывая, что ты продолжил работу под руководством своего отца?

– Все команды разные. Чтобы адаптироваться к партнёрам, команде, нужно время. Но чем больше мы будем играть, чем больше будем тренироваться, тем ближе мы станем, будем показывать результат на льду. Те же самые командные мероприятия, командный ужин… И ещё в жизни станем как семья. Это самое важное. Когда мы пришли в «Торпедо», как раз это и сделали: и на льду сплотились, и не на льду, и смогли сделать неплохие вещи там.

– Игорь Николаевич принёс те же ценности и в СКА?

– Конечно. Это самое важное – быть командой и на льду, и в жизни. Команды, которые обычно выигрывают, они не только на льду самые близкие, а ещё и в жизни. И это очень важно, — приводит слова Ларионова-младшего «Спорт день за днём».