53-летний Яромир Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее

53-летний нападающий Яромир Ягр восстановился после мышечной травмы и вышел в четвёртом звене «Кладно» в матче с «Виктовице» в рамках чешской Экстралиги. Таким образом, форвард начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

В прошлом сезоне чех провёл 39 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Яромир Ягр — обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. С 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (1991, 1992).