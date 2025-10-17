Скидки
Плющев — о СКА: то, что делается в клубе – уровень любительской лиги

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о результатах СКА на данном отрезке. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл семь из девяти последних матчей.

«Были допущены определённые ошибки в период формирования тренерского штаба и состава. Это комплекс проблем, тут не может быть одной причины.

Материально-техническая база у СКА – одна из лучших в КХЛ. Стоит ли клубу искать вратаря? Вопрос не во вратарской линии, а в том, сколько СКА забивает. Если у них в среднем две шайбы за игру, а то и меньше, то выиграть очень сложно. Значит, вопрос не во вратарях.

СКА – это команда, которая, как заявило руководство, претендует на Кубок Гагарина в этом сезоне. То, что делается в клубе – уровень любительской лиги», – приводит слова Плющева «Советский спорт».

СКА набрал 16 очков в 15 играх и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

