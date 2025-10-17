Скидки
Хоккей

Торпедо – ЦСКА, результат матча 17 октября 2025 года, счёт 0:1, КХЛ 2025/2026

ЦСКА с минимальным счётом победил «Торпедо»


Сегодня, 17 октября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Бучельников (Коваленко) – 20:52 (5x5)    

Единственную шайбу на свой счёт записал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 18 матчей, в которых набрало 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 16 очками после 16 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Ладой» 19 октября. ЦСКА сыграет с минским «Динамо» 20 октября.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Игорь Никитин проводит 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ
