Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Нефтехимик, результат матча 17 октября 2025 года, счёт 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

Гол Барулина в овертайме принёс «Нефтехимику» победу над минским «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 17 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пинчук (Энас) – 07:35 (5x5)     1:1 Хоружев (Селезнёв, Хайруллин) – 17:00 (5x5)     2:1 Усов (Бориков, Галиев) – 28:00 (5x5)     2:2 Точилкин (Сушко, Кудашов) – 35:12 (5x5)     3:2 Пинчук (Энас) – 39:12 (5x5)     3:3 Точилкин (Митякин, Жафяров) – 59:01 (5x5)     3:4 Барулин (Сериков) – 61:11 (3x3)    

В основное время в составе минчан отличились Виталий Пинчук (дважды) и Илья Усов. За «Нефтехимик» заброшенными шайбами отметились Никита Хоружев и Герман Точилкин (дважды). Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий гостей Владислав Барулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 15 матчей, в которых набрало 19 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 19 очками после 17 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Новости. Хоккей
