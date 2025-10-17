Гол Барулина в овертайме принёс «Нефтехимику» победу над минским «Динамо»

Сегодня, 17 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.
В основное время в составе минчан отличились Виталий Пинчук (дважды) и Илья Усов. За «Нефтехимик» заброшенными шайбами отметились Никита Хоружев и Герман Точилкин (дважды). Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий гостей Владислав Барулин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 15 матчей, в которых набрало 19 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 19 очками после 17 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.
