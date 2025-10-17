Скидки
Сочи — Автомобилист, результат матча 17 октября 2025 года, счёт 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» обыграл «Сочи» в овертайме благодаря голу Денежкина
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 октября, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Денежкин, Малоросиянов) – 15:41 (5x5)     1:1 Биттен (Сероух, Венгрыжановский) – 18:32 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 24:03 (5x4)     2:2 Биттен (Сероух, Волков) – 26:12 (5x5)     2:3 Денежкин (Да Коста, Бусыгин) – 61:12 (3x3)    

На 16-й минуте нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил первый гол. На 19-й минуте форвард «Сочи» Уилл Биттен сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Брукс Мэйсек вывел гостей вперёд. На 27-й минуте Биттен оформил дубль, восстановив равенство. Игра была переведена в овертайм, где победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 10 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 23 очками после 18 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

