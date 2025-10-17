СКА вылетел из зоны плей-офф КХЛ после победы ЦСКА над «Торпедо»

СКА под руководством Игоря Ларионова вылетел из зоны плей-офф Континентальной хоккейной лиги после победы ЦСКА над нижегородским «Торпедо» со счётом 1:0. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл семь из девяти последних матчей.

Таким образом ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА в свою очередь имеет аналогичное количество очков, однако располагается на девятой строчке, вне зоны плей-офф.

Первый матч между командами в текущем сезоне состоится 22 октября. Перед этим клуб из Санкт-Петербурга сыграет с ярославским «Локомотивом» 18 октября, а московская команда встретится с минским «Динамо» 20 октября.