Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев посетил выездной матч с «Сочи»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев присутствовал на выездном матче екатеринбургского клуба с «Сочи» (3:2 ОТ). Форвард находился в гостевом секторе. Напомним, капитан уральцев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Фото: t.me/za_avtomobilist

Отметим, что срок дисквалификации Голышева истекает завтра, 18 октября, а в воскресенье (19 октября) клуб из Екатеринбурга сыграет с «Авангардом» в Омске. Ранее пресс-служба «Автомобилиста» сообщала, что Анатолий не поехал на выезд вместе с командой.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 встреч, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.