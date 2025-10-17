Скидки
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев посетил выездной матч с «Сочи»

Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев присутствовал на выездном матче екатеринбургского клуба с «Сочи» (3:2 ОТ). Форвард находился в гостевом секторе. Напомним, капитан уральцев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Денежкин, Малоросиянов) – 15:41 (5x5)     1:1 Биттен (Сероух, Венгрыжановский) – 18:32 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 24:03 (5x4)     2:2 Биттен (Сероух, Волков) – 26:12 (5x5)     2:3 Денежкин (Да Коста, Бусыгин) – 61:12 (3x3)    

Фото: t.me/za_avtomobilist

Отметим, что срок дисквалификации Голышева истекает завтра, 18 октября, а в воскресенье (19 октября) клуб из Екатеринбурга сыграет с «Авангардом» в Омске. Ранее пресс-служба «Автомобилиста» сообщала, что Анатолий не поехал на выезд вместе с командой.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 встреч, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

