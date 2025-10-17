Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев посетил выездной матч с «Сочи»
Поделиться
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев присутствовал на выездном матче екатеринбургского клуба с «Сочи» (3:2 ОТ). Форвард находился в гостевом секторе. Напомним, капитан уральцев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Денежкин, Малоросиянов) – 15:41 (5x5) 1:1 Биттен (Сероух, Венгрыжановский) – 18:32 (5x5) 1:2 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 24:03 (5x4) 2:2 Биттен (Сероух, Волков) – 26:12 (5x5) 2:3 Денежкин (Да Коста, Бусыгин) – 61:12 (3x3)
Фото: t.me/za_avtomobilist
Отметим, что срок дисквалификации Голышева истекает завтра, 18 октября, а в воскресенье (19 октября) клуб из Екатеринбурга сыграет с «Авангардом» в Омске. Ранее пресс-служба «Автомобилиста» сообщала, что Анатолий не поехал на выезд вместе с командой.
В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 встреч, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2025
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:26
-
23:18
-
23:06
-
22:56
-
22:32
-
21:54
-
21:49
-
21:12
-
20:48
-
20:28
-
20:08
-
19:44
-
19:24
-
19:05
-
18:36
-
18:16
-
17:54
-
17:34
-
17:12
-
17:05
-
16:52
-
16:32
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:17
-
14:59
-
14:43
-
14:26
-
14:11