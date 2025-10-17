Главный тренер ЦСКА Никитин: большое заблуждение, что у нас самый сильный состав в лиге

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Сегодня такая игра, Спенсер [Мартин] сделал разницу в счёте. Нам сейчас любая победа в радость, поэтому не будем это недооценивать.

— Вы сказали, Мартин сделал разницу. Означает ли это, что действиями в обороне вы не довольны сегодня?

— Вратарь – это часть обороны. Не то, чтобы недоволен, но очень много индивидуальной погрешности в простейших ситуациях. То потерял шайбу, то не выбросил, то перескочила. Это забирает много сил, нервов у лавки. Поэтому чтобы, как говорится, замахнуться на Шекспира, нужно хотя бы эти вещи делать стабильно.

— Иными словами, как вы говорили после предыдущих матчей, надо в обороне сыграть правильно?

— Это не только сегодня, это вообще аксиома. Когда играешь в обороне, у тебя всегда есть шансы на победу. Если не играешь, тогда зависишь от соперника — забьёт он или нет.

— Можно ли было более спокойно довести матч до победы?

— Была пара моментов, где мы просто владели шайбой в чистейшей ситуации и привозили голевой момент на сейв Спенсера. Здорово, что вратарь сыграл «на ноль», но всё равно соперник создаст, в каждой команде есть мастеровитые ребята, которые создадут. Не нужно самим создавать моменты сопернику.

— ЦСКА проиграл по статистике вбрасываний. Выходит, эта статистика не так важна?

— В одной игре статистика не коррелируется. Если порядка 7-10 игр, то эти вещи перетекают в закономерность. Мы обращали внимание и после первого периода, и после второго. Нет смысла объяснять, что вбрасывание — важная часть игры. Мы обращаем на это внимание и тренируем постоянно, но сегодня вот так было.

— ЦСКА по составу одна из лучших команд в лиге, но занимала девятую строчку. Чего не хватает?

— Самое большое заблуждение, что [у нас] самый сильный состав в лиге. Это командный вид спорта. У нас все без исключения — важная часть команды. Мы голову не грузим, какой у нас состав. Если нет команды, состав не имеет значения. Моя задача — сделать не состав, а команду. Таблица показывает, сколько ещё предстоит работы, — приводит слова Никитина пресс-служба клуба.