Главный тренер «Торпедо» Исаков прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В команде нет равнодушных, все стараются, все работают. Результат отрицательный. Единственный выход из ситуации – общекомандная работа. Один гол в сезоне от защитников – тот момент, над которым мы работаем. Ждём от них голов. Бывает, что нужно потерпеть, и потом может одна за одной пойти. Но первая обязанность защитников – это оборона.

Сегодня был матч уровня плей-офф: когда две команды, имеющие проблемы с результатами, выходили на игру максимально сконцентрированными. Сегодня был аккуратный «правильный» хоккей. Может быть немного не хватило креатива в атаке, но в плане противоборств это было похоже на плей-офф.

Тайм-аут при пробросе со стороны соперника связан с тем, что на льду находились не те хоккеисты, которые должны играть в формате «шесть на пять». Нам не хватает забитых голов. Это тонкий момент, которые легко проговаривается на словах. В том числе нужна и вера в себя, и удача в моменте», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.