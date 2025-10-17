Вратарь «Сочи» Павел Хомченко выбыл на неопределённый срок

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов сообщил, что голкипер Павел Хомченко выбыл на неопределённый срок после двух столкновений с игроками «Автомобилиста» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Пока точно не можем сказать, но похоже, что Павел выпал недели на три. К сожалению наши защитники пропустили эти два удара по нашему вратарю», — сказал Крикунов на пресс-конференции.

Хомченко пополнил состав южного клуба в межсезонье. В текущем сезоне голкипер провёл 14 матчей и одержал две победы с процентом отражённых бросков 91,7%. Всего в КХЛ на счету 31-летнего вратаря 113 матчей, 40 побед с процентом отражённых бросков 91,9%.