Хоккей

Вратарь «Сочи» Павел Хомченко выбыл на неопределённый срок

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов сообщил, что голкипер Павел Хомченко выбыл на неопределённый срок после двух столкновений с игроками «Автомобилиста» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Денежкин, Малоросиянов) – 15:41 (5x5)     1:1 Биттен (Сероух, Венгрыжановский) – 18:32 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 24:03 (5x4)     2:2 Биттен (Сероух, Волков) – 26:12 (5x5)     2:3 Денежкин (Да Коста, Бусыгин) – 61:12 (3x3)    

«Пока точно не можем сказать, но похоже, что Павел выпал недели на три. К сожалению наши защитники пропустили эти два удара по нашему вратарю», — сказал Крикунов на пресс-конференции.

Хомченко пополнил состав южного клуба в межсезонье. В текущем сезоне голкипер провёл 14 матчей и одержал две победы с процентом отражённых бросков 91,7%. Всего в КХЛ на счету 31-летнего вратаря 113 матчей, 40 побед с процентом отражённых бросков 91,9%.

