«Калгари» отправил российского нападающего Матвея Гридина в АХЛ

«Калгари Флеймз» отправил российского нападающего команды Матвея Гридина в фарм-клуб в АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

19-летний форвард начинал заниматься хоккеем в хабаровском «Амуре». Сезон-2021/2022 провёл в омском «Авангарде», после чего переехал в Северную Америку.

С сезона-2022/2023 играл за команду USHL «Маскегон Ламберджекс». На драфте НХЛ 2024 года был выбран в первом раунде под общим 28-м номером клубом «Калгари Флэймз». 6 июля российский нападающий подписал с клубом трёхлетний контракт.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Гридина четыре матча, в которых он отметился одной заброшенной шайбой.