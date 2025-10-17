Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу над «Сочи»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча «Сочи» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Тяжёлый матч. Знаю, что у «Сочи» был небольшой перерыв, и команды Крикунова обычно после этого перерыва очень здорово готовы физически. Два периода нам было тяжеловато. В третьем периоде имели большинство и довольно-таки много шансов, но не забили. Здорово сыграли соперник и вратарь. Рады победе в овертайме: хорошие два шанса, один из них реализовали. Едем дальше — тяжёлый выезд продолжается. Главное — восстановиться и быть готовыми к игре в Омске.

— Ваша команда выходила вперёд, но хозяева отыгрывались. Видите ли вы в этом какую-то закономерность, ошибки?

— Я не скажу, что это закономерность. Допустили ошибки, хотя перед первым голом мы выстояли в меньшинстве, однако соперник очень здорово сыграл на добивании. Что касается второго гола — не разобрались при обороне на возврате и оставили одного игрока соперника перед воротами. Не скажу, что это закономерные ошибки, но это наши ошибки — вы правильно говорите.

— Сегодня в составе вашей команды забили Да Коста и Мэйсек. Они неплохо влились в игру после своего возвращения. Как в целом можете оценить их физическое состояние и действия на льду?

— Они проводят только вторую игру. Первая сложилась не совсем удачно, сегодня выглядели получше — набирают форму через игры. Мы знаем, кто они и как могут играть. Думаю, через игры, а также в предстоящую небольшую паузу, они наберут свои кондиции. Не скажу, что сейчас они в оптимальной форме.

— Есть ли понимание, на какой срок выбыл Буше и какой характер повреждения?

— Думаю, примерно на три недели. Повреждение нижней части тела. Остальные подробности не хотел бы афишировать, — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».