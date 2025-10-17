Скидки
«Трудно подводить итог такого матча». Гришин — о победе «Нефтехимика» над «Динамо» Минск

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пинчук (Энас) – 07:35 (5x5)     1:1 Хоружев (Селезнёв, Хайруллин) – 17:00 (5x5)     2:1 Усов (Бориков, Галиев) – 28:00 (5x5)     2:2 Точилкин (Сушко, Кудашов) – 35:12 (5x5)     3:2 Пинчук (Энас) – 39:12 (5x5)     3:3 Точилкин (Митякин, Жафяров) – 59:01 (5x5)     3:4 Барулин (Сериков) – 61:11 (3x3)    

— Знаете, самому трудно подводить итог такого матча. Здесь, может быть, конечно, надо ребят поблагодарить за то, что в таком тяжёлом матче, при серьёзном преимуществе соперника, отбились, выстояли. Здорово сыграл Филипп [Долганов] — просто стоял на голове, держал нас в игре, выручал. Ну и мы удачно сыграли в завершении. Как я говорю — нужно забить три, мы забили три, и этого хватило, чтобы дотянуть до овертайма. Реализовали тот момент, который у нас появился. Наверное, так.

Тяжело было ребятам, потому что хозяева — очень мастеровитая, играющая команда. Хорошо сегодня они играли, но и поддержка трибун, конечно, сказалась. Думаю, мы, наверное, впервые в этом сезоне столкнулись с такой мощной поддержкой — на скамейке ничего не слышно было. Но, думаю, это и нам тоже добавляло эмоций. Конечно, на таких аренах играть здорово, очень приятно.

— Следующая игра у вас против лидера Востока. Постараетесь и там продолжить победную серию?
— Ну, все стараются продолжать серии. Что тут говорить про нашу команду — конечно, мы будем стараться, будем работать, играть на победу, биться, пытаться забивать. Но как сложится — посмотрим. У нас, конечно, тоже есть проблемы со здоровьем у ребят, есть травмы. Поездка тяжёлая, теряем игроков. В целом ситуация непростая, и пока непонятно, почему нам не очень-то везёт в этом плане, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

