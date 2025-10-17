Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 17 октября 2025 года

Сегодня, 17 октября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 17 октября 2025 года:

«Югра» – «Зауралье» — 1:0;

«Кристалл» – «Барс» — 1:2;

«Дизель» – ЦСК ВВС — 3:4 ОТ;

«Олимпия» – «Динамо» СПб — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 25 очков в 15 матчах. Второе место занимают «Омские Крылья» с 24 очками после 13 встреч. Тройку замыкает «Югра» (24 очка в 14 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.