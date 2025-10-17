Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 17 октября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 17 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 октября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 октября 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Сибирские Снайперы» — 2:1;
«Стальные Лисы» – «Белые Медведи» — 4:1;
«Мамонты Югры» – «Снежные Барсы» — 3:1;
«Ирбис» – «Тюменский Легион» — 6:1;
МХК «Атлант» – «АКМ-Юниор» — 5:1;
Академия СКА – МХК «Динамо-Карелия» — 3:2 ОТ;
«Красная Машина-Юниор» – ХК «Капитан» — 2:6;
«Крылья Советов» – «Динамо-Шинник» — 2:3 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android