Результаты матчей МХЛ на 17 октября 2025 года

Сегодня, 17 октября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 октября 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Сибирские Снайперы» — 2:1;

«Стальные Лисы» – «Белые Медведи» — 4:1;

«Мамонты Югры» – «Снежные Барсы» — 3:1;

«Ирбис» – «Тюменский Легион» — 6:1;

МХК «Атлант» – «АКМ-Юниор» — 5:1;

Академия СКА – МХК «Динамо-Карелия» — 3:2 ОТ;

«Красная Машина-Юниор» – ХК «Капитан» — 2:6;

«Крылья Советов» – «Динамо-Шинник» — 2:3 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.