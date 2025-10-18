Скидки
Александр Овечкин вышел на чистое 25-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках

Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1496-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за карьеру. Благодаря участию в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд», который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены», форвард вышел на чистое 25-е место и ещё на шаг приблизился к топ-24 в истории НХЛ по количеству игр в регулярке.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52    

Александр Овечкин обошёл Фила Хаусли, который за карьеру сыграл в регулярных сезонах НХЛ 1495 матчей. На 24-й строчке рейтинга находится Майк Модано — 1499 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах является Патрик Марло, показатель которого составляет 1779 игр.

При этом Овечкин является лучшим по количеству сыгранных матчей в регулярках НХЛ среди российских хоккеистов. На втором месте находится Алексей Ковалёв — 1316 матчей.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.

Главные рекорды Александра Овечкина:

