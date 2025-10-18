Скидки
40-летний Овечкин набрал третье очко в сезоне, отдав голевой пас Строуму на пустые ворота

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт встречи 1:0 в пользу команды из столицы, единственная шайба на счету канадского форварда Дилана Строума. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин ассистировал канадцу, сделав пас вразрез на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для российского хоккеиста это третье очко в текущем розыгрыше НХЛ. Пока Овечкин не отметился голами, все очки он набрал за счёт результативных передач.

Александр Овечкин вышел на чистое 25-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
