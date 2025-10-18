Никита Кучеров пропускает матч «Тампы» с «Детройтом» из-за болезни
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» по состоянию здоровья. Об этом сообщает социальная сеть Х канадского клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
1 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сандин-Пелликка (Ларкин, Эпплтон) – 13:02
В текущем сезоне форвард из России провёл за «Лайтинг» четыре матча в регулярке НХЛ, в которых набрал три очка по системе «гол+пас» (две заброшенные шайба и одна результативная передача). В предсезоннке Кучеров сыграл за канадский клуб в двух матчах, где отметился четырьмя результативными передачами.
В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 19 октября.
