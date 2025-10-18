Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров пропускает матч «Тампы» с «Детройтом» из-за болезни

Никита Кучеров пропускает матч «Тампы» с «Детройтом» из-за болезни
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» по состоянию здоровья. Об этом сообщает социальная сеть Х канадского клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
1 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сандин-Пелликка (Ларкин, Эпплтон) – 13:02    

В текущем сезоне форвард из России провёл за «Лайтинг» четыре матча в регулярке НХЛ, в которых набрал три очка по системе «гол+пас» (две заброшенные шайба и одна результативная передача). В предсезоннке Кучеров сыграл за канадский клуб в двух матчах, где отметился четырьмя результативными передачами.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 19 октября.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Локо» – ЦСКА в РПЛ, Овечкин против Капризова в НХЛ, Формула-1 и UFC
Топ-события субботы: «Локо» – ЦСКА в РПЛ, Овечкин против Капризова в НХЛ, Формула-1 и UFC
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android