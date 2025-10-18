Никита Кучеров пропускает матч «Тампы» с «Детройтом» из-за болезни

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» по состоянию здоровья. Об этом сообщает социальная сеть Х канадского клуба.

В текущем сезоне форвард из России провёл за «Лайтинг» четыре матча в регулярке НХЛ, в которых набрал три очка по системе «гол+пас» (две заброшенные шайба и одна результативная передача). В предсезоннке Кучеров сыграл за канадский клуб в двух матчах, где отметился четырьмя результативными передачами.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 19 октября.