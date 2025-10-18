Защитник «Адмирала» Ручкин ответил, почему не удаётся обыгрывать московские команды

Защитник «Адмирала» Семён Ручкин ответил на вопросы журналистов после матча со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Дальневосточники уступили на своём льду красно-белым по буллитам (3:4). Ручкин в этой встрече отметился результативной передачей.

— Было много удалений у «Адмирала». С чем связана такая игра, как считаете?

— В первую очередь это связано с эмоциями. Местами не справлялись. И «Спартак» ещё на удивление быстрым был сегодня. Не знаю, в чем его секрет. Но иногда мы за ним не успевали и удалялись.

— То есть «Спартак» был быстрее вас сегодня?

— Да, считаю, что так.

— «Спартак» является одним из лидеров по реализации большинства, но несмотря на удаления, «Адмирал» всего один раз пропустил в меньшинстве. За счёт чего?

— Мы перед матчами стараемся разбирать игру в большинстве у соперников. Но даже один пропущенный гол — это много, поэтому мы не очень довольны. Даже при пяти удалениях у нас.

— У вас в матче голевая передача. Уже третья в сезоне. Это была заготовка или импровизация?

— Можно сказать, что это случайно получилось. Глаза закрыл — шайбу выкинул, а Паша Шэн забил.

— В этом сезоне «Адмиралу» дома не удавалось обыгрывать московские команды. В чём дело?

— Я бы не сказал, что дело в том, что они московские. С «Динамо», я считаю, сами игру отдали, с ЦСКА тоже в меньшинстве в конце пропустили. Неважно, московская команда или нет — сами отдаём игру и всё.

— Вы играли против своей бывшей команды. Насколько матч был принципиальным для вас?

— Вообще не принципиальным. Обычный матч. Ничего особенного, — приводит слова Ручкина «Сетевое издание СП».

Отметим, «Адмирал» в текущем сезоне сыграл четыре встречи с московскими командами и потерпел четыре поражения — все с минимальной разницей в счётом.

