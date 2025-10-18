Скидки
Детройт Ред Уингз – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 18 октября 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

29 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Детройт» в НХЛ. Кучеров не играл
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сандин-Пелликка (Ларкин, Эпплтон) – 13:02     1:1 Мозер (Хедман, Гики) – 56:17     2:1 Ларкин – 63:36    

Открыл счёт в матче шведский защитник хозяев Аксель Сандин-Пелликка. Гости отыгрались за в конце третьего периода, забитой шайбой отметился игрок обороны «Лайтнинг» швейцарец Янис Мозер. Победу «Ред Уингз» принёс в овертайме американский нападающий Дилан Ларкин.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Форвард гостей Никита Кучеров (Россия) пропускал матч по состоянию здоровья.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Оба матча пройдут 19 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Никита Кучеров пропускает матч «Тампы» с «Детройтом» из-за болезни
Комментарии
