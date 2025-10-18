Александр Овечкин забил 898-й гол в карьере в НХЛ. Это его первая шайба в новом сезоне

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. На 42-й минуте встречи Овечкин забросил шайбу с передачи Дилана Строума. Отметим, кроме гола Александр отметился результативной передачей в сегодняшней игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи при коэффициенте полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1496 игра, в которых он забил 898 голов и сделал 729 результативных передач.

Материалы по теме Видео 40-летний Овечкин набрал третье очко в сезоне, отдав голевой пас Строуму на пустые ворота

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: