Хоккей Новости

Александр Овечкин забил 898-й гол в НХЛ и установил новый рекорд. Это его первая шайба в новом сезоне

Александр Овечкин забил 898-й гол в карьере в НХЛ. Это его первая шайба в новом сезоне
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52     1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47     2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18     3:1 Овечкин (Строум) – 41:19    

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. На 42-й минуте встречи Овечкин забросил шайбу с передачи Дилана Строума. Отметим, кроме гола Александр отметился результативной передачей в сегодняшней игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи при коэффициенте полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1496 игра, в которых он забил 898 голов и сделал 729 результативных передач.

