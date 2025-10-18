Александр Овечкин опередил Горди Хоу и вышел на второе место по голам в равных составах

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своей площадке «Миннесота Уайлд». На момент написания новости идёт третий период, столичная команда ведёт со счётом 4:1.
За «Вашингтон» отличился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина эта шайба стала 567-й в карьере в регулярках НХЛ, заброшенной при игре в равных составах. Как сообщает официальный сайт НХЛ, по этому показателю Овечкин обошёл известного канадца Горди Хоу и теперь вышел на чистое второе место в истории лиги. Рекордсменом по голам в равных составах является канадец Уэйн Гретцки (617).
В этом сезоне Овечкин провёл пять матчей, в которых набрал один гол и три результативные передачи при показателе полезности «+2». Всего в НХЛ он провёл 1496 встреч, забил 898 голов и отдал 729 результативных передач.
Главные рекорды Александра Овечкина:
