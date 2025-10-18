Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первый гол в сезоне Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» с Капризовым

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесотой Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу — 5:1.

В составе «Вашингтона» голами отметились белорусский нападающий Алексей Протас, дубль в активе канадского форварда Дилана Строума (2+1). Вице-капитан команды канадец Том Уилсон отметился голом и результативной передачей. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1). Единственный гол в составе гостей забил Маркус Юханссон. Российские игроки гостей Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов очков не набрали.

В следующем матче «Вашингтон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс». «Миннесота» продолжит выездную серию и сыграет с «Филадельфией Флайерз». Обе встречи пройдут 19 октября.

