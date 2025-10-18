Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Миннесота Уайлд, результат матча 18 октября 2025, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026 Овечкин

Первый гол в сезоне Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» с Капризовым
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесотой Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу — 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52     1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47     2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18     3:1 Овечкин (Строум) – 41:19     4:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 51:32     5:1 Уилсон (Карлсон, Строум) – 58:03 (pp)    

В составе «Вашингтона» голами отметились белорусский нападающий Алексей Протас, дубль в активе канадского форварда Дилана Строума (2+1). Вице-капитан команды канадец Том Уилсон отметился голом и результативной передачей. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1). Единственный гол в составе гостей забил Маркус Юханссон. Российские игроки гостей Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов очков не набрали.

В следующем матче «Вашингтон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс». «Миннесота» продолжит выездную серию и сыграет с «Филадельфией Флайерз». Обе встречи пройдут 19 октября.

Материалы по теме
Александр Овечкин опередил Горди Хоу и вышел на второе место по голам в равных составах

Российские хоккеисты в Зале славы:

