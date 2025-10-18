Овечкин забросил 975-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 41 гол
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд» (5:1). Данная шайба стала для капитана столичной команды 975-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52 1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47 2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18 3:1 Овечкин (Строум) – 41:19 4:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 51:32 5:1 Уилсон (Карлсон, Строум) – 58:03 (pp)
На счету Александра Овечкина теперь 898 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 41 шайбу.
