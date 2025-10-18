Видео 898 гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд» (5:1).
На счету Овечкина третий гол «Кэпиталз» в матче, а также форвард из России отметился результативной передачей на Дилана Строума.
Данная шайба стала для капитана столичной команды 975-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
На счету Александра Овечкина теперь 898 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 41 шайбу.
- 18 октября 2025
-
05:35
-
05:03
-
04:48
-
04:44
-
04:31
-
04:12
-
03:50
-
03:26
-
03:03
-
02:47
- 17 октября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:26
-
23:18
-
23:06
-
22:56
-
22:32
-
21:54
-
21:49
-
21:12
-
20:48
-
20:28
-
20:08
-
19:44
-
19:24
-
19:05
-
18:36
-
18:16
-
17:54
-
17:34
-
17:12