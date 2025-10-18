Видео 898 гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

На счету Овечкина третий гол «Кэпиталз» в матче, а также форвард из России отметился результативной передачей на Дилана Строума.

Данная шайба стала для капитана столичной команды 975-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

На счету Александра Овечкина теперь 898 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 41 шайбу.