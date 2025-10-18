«Юта» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Орлова передача

В ночь с 17 на 18 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей голами отметились Ник Шмальц (хет-трик), Лиам О'Брайен, Майкл Карконе и Клейтон Келлер.
В составе «Шаркс» заброшенные шайбы записали на свой счёт Тайлер Тоффоли, Джефф Скиннер и Маклин Селебрини. На счету российского защитника Дмитрия Орлова результативная передача.
Российские хоккеисты хозяев Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились. Вратарь гостей Ярослав Аскаров (Россия) отразил 28 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующей встрече «Юта Мамонт» встретится дома с «Бостон Брюинз» 20 октября. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз» 19 октября.
