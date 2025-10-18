Скидки
Юта Мамонт – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 18 октября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Юта» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Орлова передача
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 04:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Шмальц (Кули, Келлер) – 09:39 (pp)     2:0 Шмальц (Келлер) – 13:31     2:1 Тоффоли (Орлов, Смит) – 25:23 (pp)     2:2 Скиннер (Селебрини, Деарне) – 27:13     3:2 О'Брайен (Танев, Коул) – 36:09     4:2 Шмальц (Келлер) – 40:54     5:2 Карконе (Круз) – 43:25     6:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 51:32     6:3 Селебрини (Скиннер, Веннберг) – 56:51 (pp)    

В составе победителей голами отметились Ник Шмальц (хет-трик), Лиам О'Брайен, Майкл Карконе и Клейтон Келлер.

В составе «Шаркс» заброшенные шайбы записали на свой счёт Тайлер Тоффоли, Джефф Скиннер и Маклин Селебрини. На счету российского защитника Дмитрия Орлова результативная передача.

Российские хоккеисты хозяев Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились. Вратарь гостей Ярослав Аскаров (Россия) отразил 28 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Юта Мамонт» встретится дома с «Бостон Брюинз» 20 октября. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз» 19 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
