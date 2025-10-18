Александр Овечкин — в шаге от повторения рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд» (5:1). Благодаря этому россиянин приблизился к рекорду великого Уэйна Гретцки.

Сегодня капитан столичной команды забил свой 125-й гол в карьере в октябре и приблизился к канадцу (126) по этому показателю в истории НХЛ. Следующая шайба Овечкина будет повторением рекорда Гретцки.

Напомним, этот гол стал для россиянина первым в текущей регулярки. Предыдущие четыре встречи Овечкин поразить ворота соперников не мог.

