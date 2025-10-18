Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин — в шаге от повторения рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» с «Миннесотой Уайлд» (5:1). Благодаря этому россиянин приблизился к рекорду великого Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52     1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47     2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18     3:1 Овечкин (Строум) – 41:19     4:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 51:32     5:1 Уилсон (Карлсон, Строум) – 58:03 (pp)    

Сегодня капитан столичной команды забил свой 125-й гол в карьере в октябре и приблизился к канадцу (126) по этому показателю в истории НХЛ. Следующая шайба Овечкина будет повторением рекорда Гретцки.

Напомним, этот гол стал для россиянина первым в текущей регулярки. Предыдущие четыре встречи Овечкин поразить ворота соперников не мог.

