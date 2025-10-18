Скидки
Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Миннесота»

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесотой Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу — 5:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52     1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47     2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18     3:1 Овечкин (Строум) – 41:19     4:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 51:32     5:1 Уилсон (Карлсон, Строум) – 58:03 (pp)    

Первой звездой признан канадский форвард победителей Дилан Строум, записавший в свой актив два гола и две результативные передачи. Второй звездой стал российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой и ассистом.

Третья звезда — снова игрок «столичных» — словацкий защитник Мартин Фехервари. На его счету сегодня два ассиста.

