Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Миннесота»

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесотой Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу — 5:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча.

Первой звездой признан канадский форвард победителей Дилан Строум, записавший в свой актив два гола и две результативные передачи. Второй звездой стал российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой и ассистом.

Третья звезда — снова игрок «столичных» — словацкий защитник Мартин Фехервари. На его счету сегодня два ассиста.

