Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о победе в матче с «Миннесотой» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

«Отличная игра. Мы хорошо перемещались по льду, быстро переходили в атаки и использовали свои голевые моменты. Нам надо просто продолжать в том же духе, хотя нам явно есть, куда стремиться. В первую очередь, игра в большинстве требует улучшения. Мы работаем над этим. Прошло всего пять игр, сезон впереди», приводит слова капитана пресс-служба клуба.

В следующем матче «Вашингтон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс». «Миннесота» продолжит выездную серию и сыграет с «Филадельфией Флайерз». Обе встречи пройдут 19 октября.