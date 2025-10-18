Скидки
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о победе в матче с «Миннесотой» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52     1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47     2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18     3:1 Овечкин (Строум) – 41:19     4:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 51:32     5:1 Уилсон (Карлсон, Строум) – 58:03 (pp)    

«Отличная игра. Мы хорошо перемещались по льду, быстро переходили в атаки и использовали свои голевые моменты. Нам надо просто продолжать в том же духе, хотя нам явно есть, куда стремиться. В первую очередь, игра в большинстве требует улучшения. Мы работаем над этим. Прошло всего пять игр, сезон впереди», приводит слова капитана пресс-служба клуба.

В следующем матче «Вашингтон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс». «Миннесота» продолжит выездную серию и сыграет с «Филадельфией Флайерз». Обе встречи пройдут 19 октября.

