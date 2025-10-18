«Я дождался своего гола». Овечкин — о заброшенной шайбе в ворота «Уайлд»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о первой заброшенной шайбе в сезоне в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

«Что касается гола, то в предыдущих матчах у меня практически не было моментов, и это было паршиво. Что ж, иногда нужно просто потерпеть. Я дождался своего гола, и надеюсь продолжить в следующих играх, — цитирует Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

Данная шайба стала для капитана столичной команды 975-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

На счету Александра Овечкина теперь 898 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 41 шайбу.