Результаты матчей НХЛ на 18 октября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 18 октября 2025 года
Комментарии

В ночь на 18 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 18 октября 2025 года:

«Вашингтон Кэпиталз» – «Миннесота Уайлд» — 5:1;
«Детройт Ред Уингз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:1 ОТ;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 Б;
«Юта Мамонт» – «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с девятью очками после пяти матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая восемь очков после четырёх встреч.

