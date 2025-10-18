Скидки
18 октября главные новости спорта, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, КХЛ, Лига 1, НБА

Овечкин забил первый гол в сезоне, слух о продаже Сафонова из «ПСЖ». Главное к утру
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился первой в сезоне заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Миннесотой Уайлд», «ПСЖ» хочет продать российского вратаря Матвея Сафонова уже зимой, Макс Ферстаппен («Ред Булл») взял поул в спринт-квалификации ГП США Ф-1, второе время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, его напарник Оскар Пиастри — третий. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Первый гол в сезоне Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» с Капризовым.
  2. «ПСЖ» хочет продать Матвея Сафонова уже зимой. Игроку ищут новый клуб — источник.
  3. Ферстаппен взял поул в спринт-квалификации ГП США Ф-1, Норрис — 2-й, Хюлькенберг — 4-й.
  4. «ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом», проигрывая по ходу встречи со счётом 1:3.
  5. Бедзекки выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Фернандес — 2-й, Маркес — 6-й.
  6. Александр Овечкин — в шаге от повторения рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ.
  7. Александр Овечкин опередил Горди Хоу и вышел на второе место по голам в равных составах.
  8. 31 очко Дончина не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Сакраменто».
  9. Гол Барулина в овертайме принёс «Нефтехимику» победу над минским «Динамо».
  10. Егор Дёмин набрал первые очки в предсезонке НБА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

