Овечкин забил первый гол в сезоне, слух о продаже Сафонова из «ПСЖ». Главное к утру
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился первой в сезоне заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Миннесотой Уайлд», «ПСЖ» хочет продать российского вратаря Матвея Сафонова уже зимой, Макс Ферстаппен («Ред Булл») взял поул в спринт-квалификации ГП США Ф-1, второе время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, его напарник Оскар Пиастри — третий. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Первый гол в сезоне Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» с Капризовым.
- «ПСЖ» хочет продать Матвея Сафонова уже зимой. Игроку ищут новый клуб — источник.
- Ферстаппен взял поул в спринт-квалификации ГП США Ф-1, Норрис — 2-й, Хюлькенберг — 4-й.
- «ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом», проигрывая по ходу встречи со счётом 1:3.
- Бедзекки выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Фернандес — 2-й, Маркес — 6-й.
- Александр Овечкин — в шаге от повторения рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ.
- Александр Овечкин опередил Горди Хоу и вышел на второе место по голам в равных составах.
- 31 очко Дончина не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Сакраменто».
- Гол Барулина в овертайме принёс «Нефтехимику» победу над минским «Динамо».
- Егор Дёмин набрал первые очки в предсезонке НБА.
