Овечкин забил первый гол в сезоне, слух о продаже Сафонова из «ПСЖ». Главное к утру

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился первой в сезоне заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Миннесотой Уайлд», «ПСЖ» хочет продать российского вратаря Матвея Сафонова уже зимой, Макс Ферстаппен («Ред Булл») взял поул в спринт-квалификации ГП США Ф-1, второе время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, его напарник Оскар Пиастри — третий. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».