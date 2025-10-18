Скидки
Главный тренер «Вашингтона» оценил первый гол Александра Овечкина в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил важность гола российского капитана команды Александра Овечкина во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52     1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47     2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18     3:1 Овечкин (Строум) – 41:19     4:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 51:32     5:1 Уилсон (Карлсон, Строум) – 58:03 (pp)    

«Это был важный момент. При счёте 2:1 игра всё ещё колебалась, пусть мы и контролировали ход событий. Но гол Овечкина, считаю, облегчил ситуацию. Когда играешь очень хорошо, но ведёшь в счёте всего в один гол, то чувствуешь и понимаешь, что должен забивать ещё, ведь в игре может произойти что угодно. Так что да, гол Овечкина был очень важным», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В следующем матче «Вашингтон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 19 октября.

Комментарии
