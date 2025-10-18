Скидки
Строум: мы просто не находили Овечкина в нужных местах, чтобы он мог реализовать моменты

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал первую заброшенную шайбу в сезоне капитана столичного клуба Александра Овечкина в игре с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Строум (Овечкин, Фехервари) – 17:52     1:1 Юханссон (Болди, Миддлтон) – 36:47     2:1 Протас (Уилсон, Сандин) – 37:18     3:1 Овечкин (Строум) – 41:19     4:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 51:32     5:1 Уилсон (Карлсон, Строум) – 58:03 (pp)    

«У него были моменты. У нас было четыре или пять моментов в каждой игре, но мы просто не находили его в нужных местах, чтобы он мог их реализовать. К счастью, в этот раз после вбрасывания шайба прилетела прямо в его любимую точку, и он реализовал бросок», — приводит слова Строума пресс‑служба НХЛ.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 19 октября.

