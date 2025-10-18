Расписание матчей КХЛ на 18 октября 2025 года

Сегодня, 18 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 18 октября 2025 года (время московское):

14:00. «Трактор» – «Салават Юлаев»;

15:00. «Барыс» – «Ак Барс»;

17:00. СКА – «Локомотив».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 22 очками после 16 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 26 очков после 16 встреч. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.