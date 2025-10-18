Расписание матчей ВХЛ на 18 октября 2025 года

Сегодня, 18 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 18 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Южный Урал» – «Динамо-Алтай»;

11:00. «Челмет» – «Сокол»;

11:00. «Горняк-УГМК» – ХК «Норильск»;

11:00. «Магнитка» – «Металлург» Нк;

13:00. «Торпедо-Горький» – ХК «Тамбов»;

17:00. «Химик» – «Ростов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 25 очков в 15 матчах. Второе место занимают «Омские Крылья» с 24 очками после 13 встреч. Тройку замыкает «Югра» (24 очка в 14 матчах).