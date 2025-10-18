Расписание матчей МХЛ на 18 октября 2025 года

Сегодня, 18 октября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 18 октября 2025 года (время московское):

10:00. «Тайфун» – «Амурские Тигры»;

13:00. «Локо-76» – «Сахалинские Акулы»;

13:00. МХК «Спартак» – «Омские Ястребы»;

13:00. «Ладья» – «Реактор»;

13:00. «СКА-1946» – МХК «Динамо» СПб.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.